Глава Минздрава лично спас мужчину, попавшего в аварию в Подмосковье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично оказал первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии на Минском шоссе в Подмосковье. Глава ведомства, случайно проезжавший мимо, сделал мужчине обезболивающий укол и организовал его госпитализацию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда водитель остановился на обочине из-за поломки и в его автомобиль врезалась другая машина. Мурашко, оказавшийся на месте, не остался в стороне. Он не только вызвал скорую медицинскую помощь, но и сопроводил пострадавшего в больницу. Как сообщил позднее сам мужчина, министр пожелал ему скорейшего выздоровления после предстоящей операции на ногу.

Ранее стало известно о том, что авария в Красноярском крае унесла жизни пяти человек, среди которых четверо — несовершеннолетние.