Новый председатель партии «Грузинская мечта» сделал заявление об Абхазии и Осетии

По информации издания, в голосовании принимали участие члены партии. На съезде политобъединения они отдали свои голоса за Ираклия Кобахидзе. Место стало вакантным после того, как бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который возглавлял партию, объявил об уходе из политики. Он исключил возможность перехода в другую партию, которая считается оппозиционной.

«Решением съезда господин Ираклий Кобахидзе единогласно избран председателем политического объединения граждан „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“», — заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе после голосования.

По информации издания, у Кобахидзе есть опыт руководителя партии. Данную должность он занимал с января 2021 года до февраля 2024 года. Партия считается правящей. Кобахидзе выступил перед делегатами съезда. Он заявил, что главная задача правительства — достичь национального единства. По его мнению, жители Абхазии и Осетии должны стать гражданами единой страны, а не отдельных независимых республик. Именно в этом направлении намерена работать партия.

Ранее сообщалось, что глава правящей партии Грузии Гарибашвили уходит из политики.