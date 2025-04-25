Глава правящей партии Грузии Гарибашвили уходит из политики

Бывший премьер Ираклий Гарибашвили отметил, что в последнее время в СМИ активно обсуждают вопрос его дальнейшей работы. Своим заявлением он решил разъяснить ситуацию, чтобы данная тема больше не становилась причиной для спекуляций. По информации грузинских СМИ, у Гарибашвили в последнее время возникло недопонимание с однопартийцами. Предполагалось, что он покинет партию, но продолжит работу в составе оппозиционных сил.

«Хочу сегодня вам сообщить о своем решении уйти из политики», — заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили.

Политик заявил, что не намерен покидать Грузию. Он и члены семьи продолжать жить в стране. Гарибашвили отметил, что никогда не стремился занимать какую-либо должность. Он лишь ответственно выполнял свою работу и легко уходил с различных постов. В настоящее время Ираклий Гарибашвили не видит необходимости оставаться в политике. Во время выступления он напомнил, что во время политической деятельности уже делал перерыв в работе. Уход в оппозицию к действующей власти спикер исключил.

«Это чистой воды спекуляции и дезинформация, распространяемая отдельными лицами», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что грузинский лимонад «Натахтари» начнут производить в России.