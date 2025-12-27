Новый путь длиной 300 метров: в Подольске улучшили доступ к крупнейшему детскому реабилитационному центру
В Подольске открыли новую дорогу к детскому реабилитационному центру «Кораблик»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В подмосковном Подольске завершилось строительство нового подъездного пути длиной 300 метров, который соединил улицу Высотную с Федеральным детским реабилитационным центром «Кораблик». Дорога рассчитана на двустороннее движение.
В рамках проекта была обустроена парковочная зона на 22 автомобиля, включая пять специализированных мест для посетителей с инвалидностью. Для пешеходов создана отдельная безопасная зона шириной более двух метров, что обеспечивает удобный доступ к центру для маломобильных граждан. В ближайшее время на прилегающей территории будут завершены работы по благоустройству.
Ранее к филиалу Российской детской клинической больницы Минздрава России уже был построен первый подъезд протяженностью 350 метров и организована парковка на 40 автомобилей.
Реабилитационный центр «Кораблик» является крупнейшим в стране учреждением такого профиля и оказывает помощь детям в возрасте от одного месяца до 18 лет. В центре применяются передовые медицинские технологии и более 300 современных реабилитационных методик, 17 из которых относятся к высокотехнологичным.
