Чествование заслуженных работников атомной энергетики и промышленности прошло в Подольске
В Подольске поздравили с юбилеем ветеранов атомной энергетики
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске состоялось торжественное чествование заслуженных работников атомной энергетики и промышленности, приуроченное к предстоящему 80-летию ОКБ «Гидропресс». Мероприятие организовали администрация округа, профсоюзный комитет и Совет ветеранов предприятия.
Участникам мероприятия в Подольске вручили цветы, подарки и сладкие наборы, было организовано праздничное чаепитие. Председатель Совета ветеранов, заслуженный ветеран отрасли Александр Даниленко лично сказал несколько теплых слов о каждом из присутствующих.
Особое внимание уделили Ольге Бойковой и Раисе Кекало, отметившим в этом году 90-летние юбилеи. Обе проработали в атомной энергетике около 40 лет.
