Чествование заслуженных работников атомной энергетики и промышленности прошло в Подольске

В Подольске состоялось торжественное чествование заслуженных работников атомной энергетики и промышленности, приуроченное к предстоящему 80-летию ОКБ «Гидропресс». Мероприятие организовали администрация округа, профсоюзный комитет и Совет ветеранов предприятия.

Участникам мероприятия в Подольске вручили цветы, подарки и сладкие наборы, было организовано праздничное чаепитие. Председатель Совета ветеранов, заслуженный ветеран отрасли Александр Даниленко лично сказал несколько теплых слов о каждом из присутствующих.

Особое внимание уделили Ольге Бойковой и Раисе Кекало, отметившим в этом году 90-летние юбилеи. Обе проработали в атомной энергетике около 40 лет.

