Новый символ города: в центре Оренбурга установили бронзового байбака‑путешественника

Коллекция бронзовых сурков, украшающих Оренбург, пополнилась новой скульптурой — она стала 15-й по счету. На этот раз местный символ — байбак — предстал в образе туриста, готового отправиться на прогулку по городу. Фигурка словно приглашает прохожих присоединиться к изучению местных достопримечательностей, сообщил 56orb.ru.

По данным издания, у бронзового путешественника за плечами небольшой рюкзак, на голове кепка, а в лапе он держит телефон. Судя по всему, сурок собирается фотографировать городские виды и знакомиться с Оренбургом. Скульптура получилась не только символичной, но и с юмором — она живо передает настроение путешественника.

По информации издания, новый байбак расположился у арки дома № 27 на улице Советской. Это место выбрано неслучайно: рядом находится Оренбургский туристическо-информационный центр. Перед установкой фигурки туриста, на верхней набережной Урала уже появился бронзовый степной сурок. Тогда скульптор облачил зверька в казацкий наряд, отдав дань уважения историческому прошлому региона и традициям оренбургского казачества. Эта фигурка также пополнила городскую коллекцию мини-скульптур, которые разбросаны по разным уголкам Оренбурга и пользуются популярностью у туристов.

Ранее сообщалось, что миниатюрный Биг-Бен времен СССР нашли на сортировочной линии подмосковного КПО.