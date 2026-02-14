Новый тренд: на юге России стремительно развивается bleisure-туризм

По информации эксперта, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах bleisure-туризм приобретает все более отчетливые очертания. Речь о тенденции, когда деловые путешественники продлевают рабочие поездки на день-два, чтобы успеть познакомиться с местными достопримечательностями.

По личным наблюдениям эксперта, в 2025 году количество таких решений выросло на 15–20 процентов. В регионы юга страны все чаще едут не только по делам, но и с прицелом на отдых, захватывая выходные.

Сейчас средняя продолжительность командировки на российский юг составляет минимум три дня, а чаще — около пяти-шести. Такой сдвиг эксперт связывает сразу с двумя факторами: с одной стороны, компании стали отправлять сотрудников реже, но сами поездки стали более насыщенными и продолжительными. С другой — дает о себе знать растущая популярность bleisure-формата, когда работа и отдых успешно совмещаются.

«Небольшой дефицит площадок для проведения различных мероприятий, если мы исключаем Сочи, есть во всех городах Юга и Северного Кавказа. Этим надо заниматься. То же самое касается и отелей 3* или 4* с переговорными комнатами и небольшими конференц-залами. Например, в Краснодаре, когда у нас конгресс на 1200-2000 участников, нам приходится "склеивать" его из различных средств размещения», — отметил эксперт.

