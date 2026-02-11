Китайский рай по цене Сочи: туры на Хайнань в феврале подешевели до 62 000 рублей

Февраль преподнес приятный сюрприз российским любителям пляжного отдыха: провести отпуск на тропическом курорте во второй декаде месяца можно по цене от 62 000 рублей на человека, что делает направление одним из самых доступных в азиатском регионе. Об этом пишет «Турпром»

Основные скидки затронули четырехзвездочные отели в столице острова — городе Хайкоу. С 22 февраля бюджетные предложения расширятся и на прибрежные зоны Ялуньваня и Саньи, где станут доступны отели категории 2-3 звезды со всеми удобствами. Стоит учесть, что такие пакеты обычно не включают питание, предоставляя туристам свободу в выборе местной кухни.

Помимо цены, Хайнань остается востребованным благодаря отсутствию визовых формальностей и уникальной экологии. В отличие от перегруженных курортов Таиланда или Вьетнама, здесь можно насладиться тишиной в национальных парках, посетить горячие источники или заняться дайвингом в кристально чистой воде. Февральская погода на острове идеально подходит как для активных прогулок по тропам с обезьянами, так и для утренней йоги на побережье.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что в стране растет турпоток.