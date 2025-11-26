Новый туристический налог в ряде городов Подмосковья: 2% с номеров превратятся в новые дороги и локации

На очередном пленарном заседании Совета депутатов городского округа Ступино был утвержден новый фискальный инструмент, направленный на пополнение местного бюджета. Депутатским корпусом было принято решение о введении на территории муниципалитета туристического сбора, который начнет действовать с 1 января 2026 года, сообщил REGIONS.

По информации издания, налогом будут облагаться доходы гостиниц, отельных комплексов и хостелов. Народные избранники установили размер фискальной нагрузки: на начальном этапе налоговая ставка определена в размере 2% от доходов. В муниципальной администрации акцентировали, что установленный процент полностью соответствует законодательным требованиям Налогового кодекса РФ.

Планируется, что дополнительные бюджетные поступления будут иметь целевой характер. Финансовые ресурсы предназначены для комплексного развития городской среды: модернизации инфраструктурных объектов, создания комфортных условий для туристического потока, благоустройства общественных территорий и восстановления дорожного полотна. В перечень освобожденных от уплаты вошли участники и ветераны специальной военной операции, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, а также лица, удостоенные ордена Славы всех трех степеней.

«Введение в действие с 1 января 2026 года туристического налога приведет к увеличению объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Ступино», — прокомментировал экономический эффект от принятого решения заместитель главы округа и начальник управления экономики Максим Харитонов.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.