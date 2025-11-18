«Два процента к цене»: Госдума повысила НДС для россиян

Госдума утвердила повышение основной ставки НДС до 22%. Изменение, которое напрямую затронет кошельки миллионов, вступит в силу с 2026 года, однако на ключевые социальные товары льготы сохранятся. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 января 2026 года в России официально вырастет налог на добавленную стоимость. Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении, утвердив повышение ставки с 20% до 22%. Власти подчеркивают, что ради поддержки населения льготная ставка в 10% сохранена для широкого перечня социально значимых товаров.

В «защищенный» список по-прежнему входят основные продукты питания, жизненно необходимые лекарства, товары для детей, а также книги и периодические издания. Однако одно исключение депутаты все же сделали — молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира теперь будут облагаться по полной ставке. Параллельно с ужесточением правил правительство предлагает бизнесу адаптационные льготы. Для малых и средних компаний, которые впервые начнут работать с НДС в 2026 году, вводится мораторий на налоговую ответственность за возможные нарушения в первый год. Им также дадут право один раз отказаться от применения пониженных ставок, если решение было принято ошибочно. Отдельные преференции предусмотрены для упрощенцев в сфере ЖКХ малых городов и для организаций, работающих с твердыми коммунальными отходами.

Конечное решение по закону парламентарии примут на заседании 20 ноября, после чего документ поступит на подпись президенту.

Ранее экономисты спрогнозировали рост цен на продукты в России до 30%.