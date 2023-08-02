Новый вид мошенничества: В зоне риска учителя школ и преподаватели университетов

В Перми учителя и преподаватели были подвержены мошенническим атакам, сообщает properm.ru . Зафиксированы случаи, когда под разными предлогами у сотрудников педагогической сферы пытаются украсть деньги с банковского счета.

Мошенники используют разные методы, но все они ориентированы именно на педагогов. В одной из школ произошел такой случай: учителям звонили с неизвестного номера и сообщали, что директор школы задержан. Сотрудникам предлагали перевести деньги, чтобы помочь избежать наказания руководителю учебной организации.

В университете использовали другие способы. От имени ректора университета завели страницу в социальной сети. Преподавателям приходило сообщение, что ведется проверка данных и необходимо срочно предоставить банковские контакты. Также приходили требования снять или перевести деньги для нужд университета.

Аналогичные страницы были созданы от имени директора одной из школы Перми. Лжеруководитель присылал учителям сообщения, что необходимо собрать средства для нужд общеобразовательного учреждения. Был предложен номер карты, на которую учителям предлагали сбросить деньги.