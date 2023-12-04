Новый вооруженный конфликт: В состав Венесуэлы войдет новый регион

Президент Венесуэлы Николас Мадуро проинформировал, что по результатам голосования 95% жителей не выступают против того, чтобы штат Гайана-Эссекибо был присоединен к территории государства в Южной Америке.

Теперь есть все шансы, что в мире произойдет очередной вооруженный конфликт, сообщает oilcapital.ru. Автор материала отмечает, что и жители Венесуэлы и люди, проживающие на спорных территориях, выступают за объединение. Теперь все смогут получить гражданство Венесуэлы и жить по единой правовой системе. Даже оппозиция государства не препятствовала проведению данного референдума.

Проблема в том, что территория, которую планируют присоединить к Венесуэле, богата полезными ископаемыми. Особенно много расположено нефтяных залежей. Завладеть территорией хотели власти Бразилии и США.

СМИ ранее уже сообщали, что Венесуэла укрепила свою государственную границу с Гайаной. Рядом находится Бразилия, которая также увеличила количество военной техники на своей территории. Не станут игнорировать ситуацию и в США.