Нож-браслет и пусковые устройства: что еще пытались пронести в суды Кузбасса в 2025 году

В течение 2025 года сотрудники отделов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Главного управления ФССП России по Кемеровской области — Кузбассу обеспечивали бесперебойную работу судебных объектов и своевременную нейтрализацию возможных угроз безопасности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Каждого входящего в здание суда обязательно информируют о перечне запрещенных к проносу предметов. Несмотря на это, общее количество изъятого холодного оружия составило 1138 единиц, электрошоковых устройств — 215.

«За прошлый год судебными приставами по ОУПДС было выявлено более 3 тысяч предметов, запрещенных к проносу в здания судов. Из них: 111 — огнестрельное оружие, 555 — газовое и травматическое оружие, 1183 — боеприпасы», — указано в сообщении ведомства.

Среди изъятых вещей были и весьма необычные: попытка пронести целый набор холодного оружия, лезвие, замаскированное под бытовой кухонный предмет, скрытый нож в виде браслета, а также специальные пусковые устройства для светошумовых сигналов (так называемые «охотничьи сигналы»).

Всего специалистами ведомства было обнаружено и изъято более 4 тыс. предметов, которые, не являясь оружием в строгом смысле, тем не менее могли быть использованы для причинения вреда.

При выявлении фактов, свидетельствующих о совершении административного правонарушения или уголовно наказуемого деяния, сотрудники проводят задержание лиц, их совершивших. В последующем, в соответствии с законодательством, задержанные могут быть переданы представителям органов внутренних дел для проведения дальнейших процессуальных действий.

