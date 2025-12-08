На Сахалине полицейские нашли в книге о Шерлоке Холмсе наркотики

В Углегорском районе Сахалинской области правоохранительные органы задержали 41-летнюю жительницу села Краснополье, которую подозревают в хранении наркотических веществ. Об этом сообщил портал ASTV.

Поводом для оперативных мероприятий стала информация, полученная полицией, о возможной причастности женщины к незаконному обороту запрещенных веществ.

В ходе обыска в доме россиянки полицейские обнаружили целый ряд предметов, вызывающих подозрение.

Правоохранители изъяли бумажные свертки с веществом темного цвета и специфическим запахом, трехлитровую банку, наполненную зеленой растительной массой и семенами, а также другие бумажные свертки и металлическую тарелку с растительным содержимым.

Часть наркотиков женщина хранила, спрятав между страницами книги о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе.

Сама задержанная объяснила, что обнаружила в лесу более десяти кустов дикорастущей конопли, которые собрала, высушила и измельчила исключительно для собственного употребления.

По факту инцидента следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

