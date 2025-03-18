Нож купил на маркетплейсе: школьник Кузбасса на фоне неприязни ранил одноклассника

В Следкоме Кузбасса проинформировали о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц школы после появления информации о ножевом ранении несовершеннолетнего в школе, сообщил онлайн-журнал «Сибдепо».

В ведомстве отметили, что узнали о конфликте во время мониторинга СМИ. Инцидент произошел на уроке. Согласно предварительной информации, между ребятам давно установилась неприязнь. Они часто конфликтовали, но преподаватели не придавали значения и не применяли никаких мер. Известно также, что пострадавшему неоднократно угрожал подросток, который нанес ранение. Сотрудники правоохранительных органов будут проверять информацию.

«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)», — указано в сообщении.

По данным издания, подросток купил складной нож на маркетплейсе и принес его в школу. Он показал покупку однокласснику, с которым не складывались отношения. В один момент нажал кнопку выброса лезвия. Предположительно, инцидент произошел непосредственно на уроке. Лезвие ножа поранило ногу. 16-летнему ученику понадобилась медицинская помощь. Было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Ведется расследование.

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