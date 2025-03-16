Школьник в Перми за шею выволок из класса учительницу
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В Перми ученик средней школы проявил агрессию по отношению к педагогу. Он схватил учительницу за шею и силой вывел ее из класса. Этот инцидент был зафиксирован на видео, которое уже распространилось в интернете. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».
На видеозаписи можно наблюдать, как учительница пытается освободиться, но ученик не отпускает её и выводит из класса. При этом другие ученики радостно кричат.
Впоследствии выяснилось, что ученик был переведен на обучение в семейной форме. С его родителями провёл беседу специалист по профилю, который дал им советы по тому, как следует скорректировать поведение ребёнка.
Сообщалось, что в связи с произошедшим инцидентом было начато расследование.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске школьник жестоко избил девочку из-за пластилина.
А в Ташкенте учительницу школы, которая избила русскоговорящего ученика, задержали на неделю.