Нож в сердце ссоры: россиянка обвиняется в убийстве сожителя. В СК рассказали, как развивались события в квартире

Жительница Междуреченска обвиняется в убийстве сожителя. Подробности преступления раскрыл телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, трагический инцидент произошел 3 февраля. 36-летняя жительница была задержана на месте преступления. Она дала сотрудникам правоохранительных органов последовательные показания по существу инкриминируемого деяния. Следствие предлагает заключить обвиняемую под стражу. Данный вопрос пока не решен.

По версии следствия, конфликт между мужчиной и женщиной произошел в квартире обвиняемой. Ссора возникла на почве личных неприязненных отношений. Пострадавший получил множественные раны в области грудной клетки и верхних конечностей. Удары были нанесены ножом. Мужчина скончался на месте преступления.

«Следственными органами СКР по Кемеровской области – Кузбассу 36-летняя жительница Междуреченска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, орудие преступления изъято. Сотрудники провели осмотр места происшествия и допрос свидетелей. По итогам работы назначен ряд судебных экспертиз. Правоохранители намерены убедиться, что у обвиняемой отсутствуют какие-либо психические заболевания. Следственные действия продолжаются.

