«Убил жену из-за фразы»: в Дагестане мужчина признался в убийстве второй жены спустя семь недель

В Дагестане 31-летний мужчина убил женщину, с которой состоял в незарегистрированном браке (сожительстве), сообщила объединенная пресс-служба судов республики в телеграм-канале. По данным следствия, россиянин совершил преступление на почве ревности.

Конфликт между супругами произошел вечером 13 декабря года в селе Красный Восход. Мужчина, заподозрив жену в измене из-за одной из произнесенных ею во время ссоры фраз, в порыве гнева задушил ее. После этого он вывез тело в Тарумовский район, где совершил обряд омовения и тайно похоронил.

Спустя семь недель россиянин добровольно явился в правоохранительные органы и сознался в содеянном. У убитой остались четыре ребенка, младшему из которых — всего полгода.

Кизлярский районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

