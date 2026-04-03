Ножницы в живот и спокойный уход: пьяная жена устроила разборку с любовницей на глазах мужа

Пресс-служба Росгвардии Кузбасса поделилась подробностями инцидента, который произошел в Топках: 46-летняя местная жительница ворвалась в квартиру женщины и нанесла ей удар ножницами в область живота, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, 46-летняя нападавшая прибыла в квартиру, где находился ее муж с 49-летней любовницей. Женщина сначала избила конкурентку, а потом ударила ножом в живот. Она покинула квартиру вместе с супругом.

По данным издания, пострадавшая истекала кровью. Она смогла самостоятельно вызвать помощь. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали нападавшую. Женщина находилась у себя дома. В тот день она употребила большое количество спиртных напитков.

По информации издания, женщину доставили в отдел полиции, где сейчас выясняются все детали этого инцидента. В Росгвардии напоминают жителям: в любой опасной ситуации можно нажать тревожную кнопку — группа быстрого реагирования прибудет незамедлительно.

