Издание отмечает, что передача Украине ракет, которые ранее не поставляли в зону СВО, вызывает дискуссии среди общественности Германии. Одни поддерживают, другие – выступают категорически против. Тема стала одной из главных рейтинговых ток-шоу.

Категорически против выступает немецкий политик Сахара Вагенкнехт. Она уверена, что Украина просит слишком много оружия, но потери на линии боевого столкновения огромные. Все идет к тому, что скоро Киев будет просить отправлять военных из стран-партнеров.

«Если Украина продолжит терять так много солдат, то она будет призывать не только к оружию, но и к солдатам. Это было бы опасной ситуацией для НАТО, потому что тогда возникает вопрос, будем ли мы наблюдать, как Украина терпит военное поражение, или тогда мы действительно будем готовы вмешаться в эту войну с солдатами. Это означало бы, что мы миримся с Третьей мировой войной», - уверена политик Сахара Вагенкнехт

Автор отмечает, что в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН могут встретиться президент Украины, канцлер Германии и президент США. Лидеры стран обсудят поставку ракет Taurus, которые вскоре появятся в зоне СВО. Немецкие ракеты могут поражать объекты, которые расположены на большом расстоянии. В связи с этим Киеву также отправят модифицированное программное обеспечение, которое уменьшит дальность поражения до 500 метров.

В свою очередь депутат бундестага Родерих Кизеветтер отметил, что Украина ответственно относится к западному оружию. Он уверен, что если канцлер Германии примет решение отправить Украине «Taurus», то нет сомнений, что это будет правильно. Олаф Шольц все решения обсуждает с США, а президент Джо Байден всегда оказывает помощь своим партнерам и принимает верные решения.