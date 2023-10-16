Нумеролог Офат рассказала, как женщинам самостоятельно провести анализ своего имени

Нумеролог и астролог Марина Офат рассказала, женщины с какими именами обречены на богатство, любовь, счастье, сообщает newsnn.ru .

Нумеролог Марина Офат рассказала, что необходимо воспользоваться таблицей. Сначала рекомендовано написать свое имя. Ниже – указать цифры, которые соответствуют каждой букве в таблице. После необходимо сложить все записанные числа. Делать так до тех пор, пока не получится однозначная цифра.

Фото: [ Марина Офат ]

Например, вас зовут Анна. Записываем буквы и цифры из таблицы: а (1), н (6), н (6), а (1). Сложив цифры, получаем: 14. Теперь складываем цифры двузначного числа: 1+4 = 5. Дальше читаем расшифровку.

Единица (символ лидерства) – у таких женщин больше всех способностей, чтобы построить успешную карьеру. Часто бывают лидерами.

Двойка (знак дипломатии) – женщины всегда найдут выход из любой ситуации, а конфликт урегулируют компромиссом. Духовные ценности во главе.

Тройка (позитивный символ) – для таких женщин брак – не самое главное, что должно быть в жизни. Любят внимание со стороны противоположного пола.

Четверка (знак стабильности) – женщины легко построят карьеру. Имеют высокие моральные ценности, всегда держатся «на высоте», отличаются высокими манерами.

Пятерка (символ импульсивности) – женщины, которые всегда ожидают от партнера, что он сможет дать им свободы в принятии решений, любят путешествовать.

Шестерка - женщины в первую очередь ценят семейный уют. Их гавань – это семья. Они нежные и добродушные.

Семерка (символ просвещения) – женщинам свойственно чувствовать себя одинокими и разочарованными. Отдают предпочтение одиночеству.

Восьмерка (знак материального успеха) – такие женщины могут разбогатеть, не прикладывая особенных усилий. Но тогда приходится отказываться от счастья в личной жизни.

Девятка – (символ высокой духовности) - таким женщинам сложно построить романтические отношения, потому что в приоритете – это свобода.