Нумеролог Трофимова рассказала о браке модели Водяновой

Нумеролог и рунолог Татьяна Трофимова приняла участие в эксперименте NewsNN . Не зная о какой супружеской паре идет речь, эксперт охарактеризовала их взаимоотношения.

Эксперту предоставили даты рождения мужчины и женщины. Сообщили, что они состоят в браке и предложили рассказать о том, как складываются взаимоотношения влюбленных.

Данные представили уроженки Нижнего Новгорода, модели Натальи Водяновой и ее супруга, бизнесмена Антуана Арно. Нумеролог Трофимова уверена, что в этой паре женщина выступает более романтичной и творческой натурой. Она хочет достичь гармонии во всем. Склонна к мечтанию.

Мужчина в семье — более серьезная личность. Он обладает острым умом, интересом к жизни, любопытством и интеллектуально развит. В данной паре прекрасно сочетаются две разные энергии — женская глубина чувств и мужской прагматизм.

У пары могут возникать проблемы со взаимопониманием.

«Эмоции — это основной провал в их отношениях», — считает собеседница NewsNN.

Влюбленные всегда находят компромисс. Их объединяет наличие гибкости. Они легко адаптируются к переменам, поэтому ссоры всегда завершаются миром и пониманием.

NewsNN провел экспериментальный проект в преддверии Дня всех влюбленных, в рамках которого были проанализированы отношения других семейных пар, связанных с Нижним Новгородом.

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