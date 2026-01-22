Нумизматы оценили монету с изображением Саввино-Сторожевского монастыря в 40 тыс. руб.

Редкая серебряная монета номиналом 3 рубля, посвященная Саввино-Сторожевскому монастырю, оценена в 40 тыс. руб. Информацией располагают пользователи соцсетей. Подмосковный писатель, нумизмат и коллекционер антиквариата Олег Д., в комментарии для REGIONS оценил , насколько оправдано такое приобретение.

Анализ профильных онлайн-платформ демонстрирует значительный разброс в стоимости этой монеты. Например, на аукционе антиквариата «Мешок» начальная цена подобного экземпляра установлена на уровне 33,5 тыс. руб., в то время как на маркетплейсе «Авито» аналогичные лоты предлагаются по цене, стартующей от 24 тыс. руб.

Коллекционер антиквариата из Подмосковья предостерег от необдуманных покупок монеты.

«Инвестиции в нумизматику лучше не делать тем, кто не обладает глубокими познаниями в этой области. Для объективной оценки стоимости монет важно пользоваться специализированными ежегодниками-каталогами, так как цены на монеты часто меняется. Монеты современной России из драгметаллов лучше всего приобретать только в Сбербанке, во избежание подделок», — уточнил эксперт.

Монета, выпущенная в 1998 году, обладает отличительными чертами. На одной ее стороне помещен билибинский вариант герба Банка России, а на другой — изображение Саввино-Сторожевского монастыря работы художника Колодкина. Монета отчеканена из серебра высокой 900-й пробы (общий вес 34,88 г, чистое серебро — 31,1 г) на Московском монетном дворе ограниченным тиражом в 5 тыс. штук.

Ранее сообщалось, что золотой статер кельтского племени нашелся в британском поле.