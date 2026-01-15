Археологи в ярости: любитель с металлоискателем нашел то, что они искали годами

В Великобритании на аукционе продали исключительно редкую золотую монету кельтского периода, обнаруженную любителем с металлоискателем. Об этом информирует портал Lincolnshire World, передает Лента.ру.

Артефакт представляет собой золотой статер, отчеканенный племенем кориелтаувов приблизительно в 40-20 годах до нашей эры. Известно о существовании лишь трех аналогичных экземпляров, что делает находку одной из самых значительных в своем роде за последние десятилетия.

Торги за монету отличались высокой активностью. Основная конкуренция развернулась между анонимным коллекционером из Северной Ирландии и покупателем из Лондона. Решающей стала ставка, сделанная лондонцем за 10 секунд до окончания аукциона. Он повысил цену на £200, в результате чего итоговая сумма составила £3300 (около ₽350 тыс.).

