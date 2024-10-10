Нутрициолог Рассохина: клюква защищает от преждевременного старения

Большое количество антиоксидантов, содержащихся в клюкве, препятствуют преждевременному старению. Они не позволяют свободным радикалам разрушать клетки организма и защищают их от различных повреждений.

Клюква особенно помогает в период, когда человек приболел. Нутрициолог рекомендует готовить ягодные морсы. Ягода также является мощным профилактическим средством инфекционных заболеваний мочевыделительной системы.

Клюква хорошо воздействует на работу сердечно-сосудистой системы за счет свойства снижения уровня холестерина в крови. Добавление ягод в рацион улучшает эстетический вид зубов, в частности, пропадает налет. Кроме того, укрепляются десна.

«Взрослому человеку нужно 50 граммов свежей ягоды в сутки, чтобы полностью восполнить суточную норму витаминов С и К, калия и марганца», — добавила Рассохина.

У клюквы есть также менее приятное свойство. Ягода раздражает слизистую желудка. Людям, у которых есть какие-либо хронические заболевания, стоит следить за самочувствием или снизить ежедневную норму ягод.

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