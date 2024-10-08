В НИКИ детства напомнили о полезных осенних овощах

Диетолог НИКИ детства Анна Басова напомнила о важности употребления детьми овощей и назвала особенно полезные из осенних продуктов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Так, из осенних овощей лидером является тыква. В ее оранжевых сортах содержится в несколько раз больше бета-каротина, чем в моркови. Кроме того, в тыкве очень много меди, железа и фтора.

«С шести месяцев ребенок должен получать дополнительное железо, как минимум 1 мг/кг в сутки. В этом как раз может помочь пюре из тыквы или добавление этого овоща в каши или супы», - рассказала врач.

Также очень полезны кабачки и патиссоны. Они богаты почти всеми витаминами группы В. Помимо этого, в них много калия, кальция, фосфора и витаминов РР. Кроме того, следует включить в рацион капусту всех видов и зелень.

Из фруктов особенно полезны сезонные яблоки, груши, айва, хурма. Из ягод — клюква, облепиха и шиповник.