Нутрициолог Тодорова рассказала, как эффективно принимать витамины

Вне зависимости от источника происхождения витамины могут не усваиваться организмом, если не соблюдать правила приема, сообщает rostovgazeta.ru .

Ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова рассказала, что нет значения, принимает ли человек витамины природного или синтетического происхождения. Значение имеет, правильно ли человек употребляет витамины, соблюдает ли рекомендованные дозы. Нарушение очевидных правил приводит к появлению различных аллергических реакций.

«Да, витамины отпускают без рецепта. Но если безраздумно пить их, следуя логике: «Чем больше, тем лучше», можно навредить организму», - обращает внимание нутрициолог Анастасия Тодорова

Не стоит принимать витамины на голодный желудок и запивать водой с лимонным соком. Оптимальное время приема – утром во время завтрака. В это время организм только запускается и лучше переваривает.

«Важно понимать, что в синтетических витаминах вещества содержатся в чистом виде. В то время, как натуральные витамины — это лишь часть состава обычной еды. Поэтому чтобы восполнить суточную норму необходимых витаминов нужно съесть определенное количество еды, в которых они содержатся», - объясняет ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова

Получать витамины только из природных источников невозможно. У человека не получится настолько правильно сбалансировать питание. Синтетические витамины – способ добрать необходимое количество витаминов.