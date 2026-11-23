Поисковики нашли письмо, которое 84 года пролежало в земле и наконец дошло до родных солдата. Об этом сообщает KEM.KP.RU со ссылкой на Совет тюменского отделения «Поискового движения России».

Находку сделали в Новгородской области. Волонтеры обследовали ячейку, которая после Великой Отечественной войны превратилась в заполненную водой яму, и обнаружили там останки и два медальона. В эбонитовом колпачке одного из них сохранилась записка с данными о солдате Аркадии Багаеве, родившемся в 1921 году. Он был уроженцем Тюменской области и ушел на фронт по призыву Киселевского районного военного комиссариата в 1941-м.

Бумагу во втором медальоне за 84 года сильно разъело, однако сведения о бойце восстановить все же удалось. Им оказался Николай Изотов, 1922 года рождения, которого также призвал Киселевский РВК в начале войны.

Оба красноармейца официально числились в «Книге Памяти» пропавшими без вести, причем в разное время — в 1942-м и 1943 годах. Теперь стало известно, что земляки приняли последний бой вместе.

Семью Аркадия Багаева поисковики уже нашли. Племянница солдата рассказала, что родные ждали его даже после окончания войны. Близких Николая Изотова пока продолжают искать.

Ранее стало известно, что в Псковской области поисковики обнаружили в старом окопе загадочный железный предмет из 1941 года, который озадачил участников экспедиции.