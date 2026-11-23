Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса начать готовиться к войне с Россией. Об этом он заявил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

По словам Рютте, готовить к возможному конфликту следует все общество, включая бизнес, государственные и местные администрации, а также граждан на индивидуальном уровне. Он привел в пример Норвегию, Швецию и Данию, которые, по его оценке, четко понимают, что должны делать их граждане в случае войны.

Генсек альянса также призвал как можно быстрее повысить военные расходы стран НАТО до 5% ВВП. Кроме того, он заявил о необходимости убедить граждан, что в случае войны в их домах сохранятся электричество и тепло, а больницы и транспорт продолжат работу.

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