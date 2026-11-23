Российские «дроны-ждуны», которые применяют для атак из засад, получат плату гибернации, позволяющую беспилотникам «впадать в спячку». Об этом сообщает «Российская газета».

Новый компонент способен переводить дрон в режим экономичного энергопотребления. Плата «Ждун» может отключать полетный контроллер или передатчик видеосигнала. По данным компании «Гермес», в ходе сравнительных полевых испытаний борт с этой платой ко вторым суткам ожидания сохранил напряжение аккумулятора и обеспечил около 13 минут полета с нагрузкой.

Производитель отметил, что система управления электропитанием востребована при длительном мониторинге инфраструктуры. Дрон сохраняет заряд в режиме ожидания и оперативно взлетает по внешнему триггеру, которым может быть вибрация, изменение магнитного поля или определенные звуки. При этом взлет одного аппарата способен «разбудить» остальные дроны.

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