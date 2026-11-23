Аналитический центр Авито Недвижимости подсчитал, что интерес москвичей к новостройкам Подмосковья вырос до 19%, а руководитель направления Дмитрий Алексеев объяснил этот тренд ценами и ипотечными расчетами — данные есть у издания REGIONS .

За первые девять месяцев 2026 года столичные покупатели заметно активнее стали смотреть на первичный рынок за пределами мегаполиса: доля Подмосковья в их интересе поднялась с 17% до 19% в годовом выражении. Еще резче сдвиг проявился на северо-западе — жители Санкт-Петербурга стали интересоваться новостройками Ленинградской области в 25% случаев против 17% годом ранее.

В каких округах чаще выбирают квартиры

Почти половину внимания москвичей к подмосковным новостройкам собрали четыре локации: Красногорск (16%), Видное (12%), Балашиха (11%) и Мытищи (10%). Следом идут Домодедово (7%), Химки (6%), Котельники (5%), Одинцово (4%), а замыкают список Подольск и Звенигород с результатом по 3%.

Разница в ценниках между центром и областью остается весомым аргументом в пользу загородного формата. В сентябре средний бюджет покупки по зарегистрированным договорам долевого участия в Подмосковье составил ₽10 млн, тогда как в Москве доходил до ₽26,2 млн. За квадратный метр в области просили в среднем ₽228 тыс., а в столице — ₽505 тыс. На итоговую сумму влияет и метраж: в среднем покупатели брали 44 кв. м в Подмосковье и 51,9 кв. м в Москве.

Ипотека и расчеты покупателей

Свою роль играют и параметры жилищного кредитования. С января по сентябрь 2026 года в Подмосковье с помощью ипотеки оформили 72% сделок на первичном рынке (ДДУ и договоров купли-продажи) — это на 4 п. п. больше, чем за тот же период прошлого года. В Ленинградской области ипотечная доля выросла на 10 п. п. и достигла 67%. В Москве показатель прибавил 5 п. п. (до 62%), а в Санкт-Петербурге — 7 п. п. (до 61%). В обоих регионах доля кредитных сделок оказалась выше столичной.

Управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев обратил внимание, что ипотека влияет не только на бюджет, но и на выбор локации. Порог семейной ипотеки в ₽12 млн действует одинаково для обеих столиц и соседних областей.

По словам Алексеева, при одинаковом стартовом капитале именно цена объекта решает, хватит ли льготного кредита или придется добирать остаток по рыночной ставке. Более скромная стоимость жилья в области помогает уложиться в лимит программы, а при сопоставимых ставке и сроке меньший займ снижает ежемесячный платеж — поэтому покупатели все чаще сравнивают не только планировки, но и итоговую экономику сделки.