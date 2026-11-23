Одесса под ударами: Зеленский заявил о критической обстановке в регионе
Зеленский: ситуация в Одессе остается крайне сложной из-за ударов
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал обстановку в Одессе и Одесской области как крайне сложную. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
По словам украинского лидера, ситуация в Одессе и области остается крайне тяжелой уже несколько дней подряд из-за ударов.
Кроме того, Зеленский обратился к западным партнерам с призывом поставить Украине вооружение.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ НАТО принять Украину в Альянс в 2008 году.