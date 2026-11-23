Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал обстановку в Одессе и Одесской области как крайне сложную. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам украинского лидера, ситуация в Одессе и области остается крайне тяжелой уже несколько дней подряд из-за ударов.

Кроме того, Зеленский обратился к западным партнерам с призывом поставить Украине вооружение.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ НАТО принять Украину в Альянс в 2008 году.