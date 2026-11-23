Командир взвода роты тактико-оперативного реагирования батальона полиции специального назначения капитан Денис Рыжик скончался при виде российского FPV-дрона. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По информации канала со ссылкой на украинские СМИ, украинский спецназовец 1993 года рождения погиб в районе Краматорска. Уточняется, что у Рыжика случился инфаркт в тот момент, когда он увидел российский дрон.

Другие обстоятельства произошедшего, включая точное время и детали, в сообщении не приводятся.

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