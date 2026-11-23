Механизмы воздействия у разных обезболивающих принципиально различаются, и это критически важно учитывать при их приеме — как для точного подбора препарата под конкретную задачу, так и для осознания рисков передозировки и опасного сочетания с другими лекарствами. Об этом, а также о правилах безопасного применения анальгетиков Общественной Службе Новостей рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующая кафедрой фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Елена Никифорова.

Специалист подробно объяснила, чем одни препараты отличаются от других.

Например, парацетамол эффективен как жаропонижающее и анальгетик, но обладает слабым противовоспалительным действием. Ибупрофен, напроксен и ацетилсалициловая кислота относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и воздействуют именно на воспалительный компонент боли — они эффективны при мышечном напряжении или суставных болях, — разъяснила Никифорова.

Особую опасность, по словам эксперта, представляет метамизол (анальгин). Он также снижает температуру и боль, однако способен вызывать тяжелое осложнение — агранулоцитоз, при котором резко сокращается число клеток, обеспечивающих иммунную защиту.

Реакция редкая и не зависит от дозы. Даже однократный прием может оказаться фатальным, — предупредила специалист.

Одной из самых распространенных ошибок при самолечении Никифорова назвала превышение дозировок.

Передозировка парацетамола может приводить к гепатотоксичности — тяжелому поражению печени. Причем первые симптомы могут появиться отсроченно, создавая ложное впечатление благополучия. В этой связи при первых подозрениях на передозировку парацетамола ожидание симптомов недопустимо. Помощь требуется незамедлительно, — подчеркнула она.

Дополнительный риск возникает при случайном сочетании препаратов. Например, если одновременно принять противопростудный порошок с парацетамолом и выпить «таблетку от головной боли» с тем же действующим веществом, это приведет к двойной, критической нагрузке на печень. Для нестероидных противовоспалительных средств характерен свой профиль рисков: повышенные дозы или длительный прием повышают уязвимость слизистой желудка к эрозиям, язвам и кровотечениям, а также негативно влияют на почки. Особой настороженности требуют пожилые пациенты, люди с заболеваниями ЖКТ, нарушениями свертываемости крови и беременные женщины — прием НПВП после 20-й недели повышает риск поражения почек плода и уменьшения объема околоплодных вод.

Никифорова порекомендовала перед приемом всегда внимательно изучать инструкцию, проверять состав, знать разовую и суточную дозу. Если боль сохраняется несколько дней подряд или возвращается после облегчения — это повод обратиться к врачу. К симптомам, требующим немедленной медицинской помощи, относятся: внезапная головная боль исключительной интенсивности, острая боль в животе, боль в груди с нехваткой воздуха, рвота с кровью или стул угольно-черного цвета. Особое внимание — метамизолу: при появлении лихорадки, озноба и боли в горле на фоне его приема необходимо немедленно прекратить прием и вызвать скорую.

Лекарства находятся под рукой для того, чтобы облегчать жизнь, однако игнорирование их разнообразных свойств может слишком дорого обходиться для здоровья, — резюмировала собеседница издания.

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