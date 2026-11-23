Средства массовой информации сообщают об атаках украинских беспилотников и безэкипажных катеров на российские суда в Балтийском и Средиземном морях. По мнению экспертов, киевский режим не способен совершать подобные террористические удары в одиночку — ВСУ оказывают серьезную техническую поддержку страны, входящие в блок НАТО. Свою точку зрения по данному вопросу Общественной Службе Новостей высказал военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.

По словам эксперта, атаки на российские суда в Балтийском и Средиземном морях — это попытка так называемой интернационализации конфликта. Эти удары осуществляются с позиций, расположенных в других государствах. Беспилотники и катера должны стартовать с территории этих стран, что требует серьезного логистического и юридического обеспечения. Несмотря на заявления прибалтийских государств о том, что они не давали разрешений на пролет БПЛА, Зеленский методом проб и ошибок будет продолжать эти попытки.

Самойлов подчеркнул, что киевский режим не осуществляет такие атаки в одиночку. Для этого требуются соответствующие технические особенности, доставка аппаратов на территорию другого государства и легализация личного состава. Военные должны получить статус, обеспечивающий их пребывание, что подразумевает заключение определенных договоров. Это серьезная дополнительная работа по формированию баз, пусть и небольших, украинских войск на территории различных государств. При этом серьезно применяются элементы сокрытия принадлежности аппаратов, и определить их национальную принадлежность порой очень сложно.

Еще один критический момент — навигационное сопровождение. Оно должно производиться из воздушных или морских навигационных служб, находящихся на кораблях, самолетах или через целую спутниковую группировку.

Получается, что кто-то обеспечивает навигационное сопровождение, связь и участие в наведении на цель, — отметил Самойлов.

Эксперт делает вывод, что поддержка режима Зеленского осуществляется под прикрытием мощного партнера или целой группы стран. Они предоставляют информацию о том, когда и куда вышел корабль, его маршрут и время прохода.

Все это нужно противникам России для расширения масштаба конфликта и решения нескольких стратегических задач. Первая задача: киевский режим хочет доказать Европе, что его не зря финансируют, демонстрируя эффективность вложений через широкий информационный эффект, раз у ВСУ не все благополучно на линии боевого соприкосновения. Вторая задача: вовлечение новых игроков, которые, с чьей территории стартуют БЭКи или БПЛА, вступают в конфликт и отвлекают часть российских сил на противодействие. Третья задача: у Зеленского есть надежда, что в скором времени в Конгрессе США власть возьмут демократы. В этом случае действия Киева получат поддержку со стороны Конгресса, и США в итоге изменят свою позицию в отношении конфликта.

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