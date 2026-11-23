Строгая астрономия такого термина для видимого диска не использует. Обычно «Темной Луной» называют фазу новолуния, когда спутник скрыт в тени Земли и почти не виден. В данном случае речь идет об оптическом эффекте.

Причин несколько. Низкая высота над горизонтом и плотный слой атмосферы с пылью и влажностью вызывают сильное рассеяние света: коротковолновая часть спектра отсекается, и до глаз доходит лишь тусклый красновато-серый оттенок. Кроме того, пик полнолуния, известного как «Бобровая Луна», наступит только 24 ноября. Сейчас освещенность диска около 98%, и контраст между ярким ядром и размытым краем создает иллюзию темного ореола. Добавляется и лунная иллюзия: у горизонта спутник кажется крупнее, а из-за дымки его цвет выглядит глубже и темнее.

Горожане отмечают, что луна выглядит необычно большой, но без привычного холодного блеска. Житель Шатуры и фотограф Михаил Мартыненко рассказал, что для этого эффекта телескоп не нужен: лучше всего смотреть невооруженным глазом в первые минуты после восхода. Пик яркого суперлуния ожидается в ночь с 24 на 25 ноября, когда небо обещают ясным.

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