После релиза Grand Theft Auto VI, который состоялся 18 ноября, геймерам пригодится не только сама игра, но и подходящее железо. В Москве и области подобрали приставки, телевизор и звук в диапазоне от ₽69 тыс. до ₽82,8 тыс., чтобы отправиться в вымышленный штат Леонида — экранный аналог Флориды с прибрежными пейзажами, городскими кварталами и криминальным колоритом в духе GTA: Vice City.

Консоли для старта в новом мире

Среди вариантов — PlayStation 5 Slim Digital Edition с SSD на 1 ТБ в красно-черном стиле благодаря панелям Techno Red из линейки Sony Hyperpop Collection. В комплекте идут геймпад DualSense Techno Red, док-станция для зарядки, базовые белые панели и красная накладка под дисковод. По словам продавца, заводские пломбы не тронуты, а в коробке лежат оригинальные кабели и документация. Из-за формата Digital Edition запускать GTA VI здесь придется в цифровой версии.

Вторая консоль в подборке — Xbox Series X на 1 ТБ с дисководом. Приставка работает в разрешении до 4K и поддерживает до 120 кадров в секунду в совместимых проектах, а также принимает диски с подходящими играми (то, как именно раскроется графика GTA VI, зададут сами разработчики). Модель продается новой в заводской упаковке, продавец обещает 12 месяцев гарантии магазина и проверку подлинности по серийному номеру.

Звук и картинка для полного погружения

Для объемного звука в списке есть саундбар Bose Smart Ultra с девятью динамиками (два из них смотрят вверх) и поддержкой Dolby Atmos. За пространственное звучание отвечает технология TrueSpace, подстройка под комнату идет через ADAPTiQ, а AI Dialogue Mode помогает четче слышать диалоги поверх музыки и спецэффектов. Устройство предлагают новым в заводской упаковке с кабелями HDMI eARC и оптическим.

Дополняет сетап 48-дюймовый телевизор LG OLED48C6RLA с разрешением 4K. За счет самосветящихся пикселей OLED-панель дает глубокий черный цвет и высокую контрастность; заявлены частота обновления 120 Гц, переменная частота до 165 Гц и отклик менее 0,1 мс. На борту — четыре разъема HDMI, игровой режим Game Optimizer, поддержка NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, оболочка webOS 26 и звук 40 Вт с Dolby Atmos, хотя итоговые игровые настройки зависят от консоли и самой игры.