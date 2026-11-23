В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями, в том числе снегом и усилением ветра до 17 м/с, в «Россети Московский регион» ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

К ликвидации возможных технологических нарушений подготовили 303 бригады, включая более 1,1 тыс. специалистов и 364 единицы спецтехники. При необходимости для временного электроснабжения потребителей могут быть задействованы 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 МВт.

Специалисты ведут непрерывное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. В регионе постоянный мониторинг погодных условий.

Жителям напомнили, что сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

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