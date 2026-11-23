В субботу, 21 ноября, в Волоколамской взрослой поликлинике провели единый день диспансеризации, возможностью пройти медицинское обследование воспользовался 31 человек старше 18 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В течение нескольких часов жители округа смогли пройти комплексную проверку состояния здоровья, включавшую анкетирование и первичный осмотр терапевта. Кроме того, участники мероприятия выполнили электрокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также сдать общий и биохимический анализы крови.

«По итогам первичного этапа некоторые пациенты будут направлены на второй, более углубленный этап диспансеризации. Дополнительная диагностика назначается при обнаружении любых отклонений, что помогает своевременно выявить скрытые риски и установить верный диагноз», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.

Он отметил, что регулярные проверки особенно рекомендуются жителям старше 40 лет, когда возрастает вероятность развития гипертонии, сахарного диабета и злокачественных новообразований. Пройти диспансеризацию можно и в будние дни, с 8:00 до 12:00, во взрослой поликлинике Волоколамска. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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