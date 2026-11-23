«Люди замерзают в темноте»: журналист Боуз осудил турне Зеленского по Европе
Боуз: в Одессе третий день нет света, тепла и воды, а Зеленский в турне
Ирландский журналист Чей Боуз осудил поездки президента Украины Владимира Зеленского по Европе на фоне критического положения в Одессе. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
По словам Боуза, Одесса уже третий день сидит без электричества: повреждена ключевая инфраструктура, в городе нет ни тепла, ни воды, ни света.
Журналист возмутился тем, что украинский лидер в это время разъезжает по Европе ради продолжения «мясорубки», тогда как жители его собственной страны замерзают в темноте.
Ранее Зеленский заявил о критической обстановке в Одессе.