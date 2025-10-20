«Нужно быть максимально готовыми»: политолог оценил вероятность ударов БПЛА по объектам РФ

Политолог и социальный философ Олег Долгицкий прокомментировал информацию о намерении правительства ХМАО выделить 400 млн руб. на защиту аэропортов от возможных ударов БПЛА противника и общую безопасность, сообщил muksun.fm. Эксперт считает решение своевременным.

По информации издания, на данный момент противник не атаковал аэропорты ХМАО. Эксперт Олег Долгицкий считает, что расслабляться не стоит. По его мнению, президент Украины заинтересован в атаках территории России. Такие новости привлекают внимание СМИ. Глава киевского режима таким образом демонстрирует западным партнерам, что позиции ВСУ не ослабли. Киев готов продолжать вооруженный конфликт.

По мнению политолога, актуальная политическая обстановка также свидетельствует о том, что вероятность возникновения ударов по объектам РФ крайне высокая. Важнейшее стратегическое значение имеют ГПЗ и НПЗ, именно поэтому они чаще всего становятся целью дронов противника.

«Аэропорты, так же как и промышленные объекты, являются основной целью беспилотников, однако наибольшую опасность сейчас они несут для ГПЗ и НПЗ. Всем сейчас нужно быть максимально готовыми, так как Запад продолжает эскалировать конфликт», — отметил Олег Долгицкий в беседе с Муксун.fm.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 октября над регионами России сбито семь беспилотников.