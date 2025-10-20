Над четырьмя регионами РФ за ночь сбили семь украинских БПЛА

В ночь на понедельник, 20 октября, противовоздушная оборона перехватила над территорией России семь беспилотников неприятеля. Об этом сообщили в своем телеграм-канале представители Министерства обороны.

По словам военных, прошедшая ночь была более спокойной в плане воздушных угроз, чем предыдущая.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Три беспилотника были сбиты над территорией Республики Крым. Еще два БПЛА нейтрализовали в Брянской области. В Липецкой и Ульяновской областях перехватили по одному дрону.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 45 дронов неприятеля. Больше всего беспилотников, 12 единиц, было уничтожено над Самарской областью.