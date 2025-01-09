NYP: блогерша Killadamente умерла в возрасте 27 лет во время ужина с семьей

Блогерша Кэрол Акоста, которая публиковала ролики в соцсетях под псевдонимом Killadamente, скоропостижно скончалась в возрасте 27 лет, сообщило издание New York Post. Предварительная версия трагедии — удушье во время ужина.

По данным издания Daily Mail, сестра блогерши Катьян опубликовала в соцсети пост с соболезнованиями в связи со смертью Кэрол Акосты. Запись была размещена в минувшие выходные. Автор поста признается в любви к Акосте.

«Я благодарю Бога за то, что он дал мне такую сестру, как ты, с таким большим сердцем. Покойся с миром, сестра», — пост сестры Killadamente публикует Daily Mail.

Согласно данным New York Post, на страницу блогерши в соцсети, запрещенной на территории РФ, было подписано более 6 млн человек. Девушка пропагандировала бодипозитив. Она выставляла различные фотографии в откровенных нарядах, а на видео делилась мыслями о жизни. Кэрол Акоста воспитывала двух детей.

По неподтвержденным данным, 3 января девушка пришла в ресторан с членами своей семьи. Во время ужина она подавилась и умерла. Издание отмечает, что официальная причина смерти пока не объявлена. Семья блогерши также опубликовала пост в соцсети, в котором подтвердила смерть девушки, выразила слова соболезнования, но подробности трагедии не предоставила.

Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни умер актер из фильмов саги «Звездные войны» Ангус Макиннес.