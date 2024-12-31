Умер актер из фильмов саги «Звездные войны» Ангус Макиннес

На 77-м году жизни скончался канадский актер Ангус Макиннес. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление семьи актера. Причина его смерти не сообщается.

Макиннес родился 27 октября 1947 года в Канаде. Его первый экранный опыт пришелся на фильм «Роллербол». В возрасте 30 лет Энгус сыграл роль пилота «Y-wing» с позывным Золотой лидер в картине «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Позже было раскрыто полное имя персонажа — Джон Вандер.

Кроме того, актер также запомнился зрителям благодаря совместной работе с Харрисоном Фордом в фильме «Ураган с Навароне».

В дальнейшем Макиннес снялся в комедийной картине «Приключения Боба и Дага МакКензи: Странное варево», где сыграл Джина ЛаРоса — бывшего хоккеиста, страдающего от психических заболеваний. Также он исполнил небольшие роли в таких фильмах, как «С широко закрытыми глазами», «Близнецы Крэй», «Пиджак» и «Черная орхидея».

Ранее стало известно, что на 74-м году жизни ушла из жизни британская актриса Оливия Хасси.