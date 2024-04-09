О преимуществах обрезания рассказал врач-уролог Черкасов

Хабаровский врач-уролог Антон Черкасов рассказал, что неонатальное обрезание защитит новорожденного мальчика в будущем от многих передающихся половым путем заболеваний, в том числе от СПИДа, а также снизит риск образования раковых клеток, сообщает transsibinfo.com .

Согласно исследованиям, женщины-партнеры обрезанных мужчин также менее подвержены к различным заболеваниям, например, вируса папилломы. Ученые доказали, что риск заражения ВИЧ вдвое уменьшается, если мужчина обрезан.

«Обрезание может защищать от СПИДа из-за того, что крайняя плоть подвержена образованию трещин или разрывов, через которые может проникнуть ВИЧ. К тому же заболевания, например сифилис и мягкий шанкр, чаще встречаются у необрезанных мужчин и могут служить «входными воротами» инфекции», — поясняет хабаровский врач.

Подростки часто болеют заболеваниями, которые передаются половым путем. В первую очередь это хламидиоз и сифилис. Обрезание также снижает риск инфицирования. Кроме того, уменьшается вероятность образования рака полового члена и инфекций мочевыводящих путей. Эксперт не отрицает, что иногда после обрезания могут проявляться негативные последствия, но они минимальные и легкоустранимые.

«Есть один способ защитить малыша от потенциальных болезней. Он называется «неонатальное обрезание», — говорит Антон Черкасов.

Считается, что обрезание влияет на удовлетворение во время секса. Врач-уролог утверждает, что проведенные исследования отрицают взаимосвязь между обрезанием и сексуальным удовлетворением. В опросах принимали участие респонденты, которые сделали обрезание во взрослом возрасте до того, как они уже имели половые контакты.

Иногда в СМИ появляются истории о том, как трагично заканчивается проведение обрезания в домашних условиях. Подобную процедуру необходимо проводить исключительно в медицинском заведении.