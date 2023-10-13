Обещали, но не построили: В Казани перечислили так и нереализованные проекты

Периодически местные власти Казани заявляют о внедрении крупных проектов, но в итоге их так и не реализуют, сообщает inkazan.ru .

Автор материала отмечает, что город постепенно развивается: строят новые дороги, открывают парки, презентуют ТЦ. Несмотря на это, много заявленных проектов так и остались обещаниями. Экономист Ирек Галямов отмечает, что подобная тенденция негативно влияет на репутационный капитал Казани.

Фото: [ inkazan.ru ]

Издание собрало подборку масштабных проектов, которые так и не были выполнены. Так, еще в 2016 году жителям рассказали о намерении строить канатную дорогу. В 2021 году о проекте снова вспомнили, отметив его важность. В нынешнем году уже говорят о строительстве сети канатных дорог.

Фото: [ inkazan.ru ]

В 2011 году в городе предлагали благоустроить Адмиралтейскую слободу. Позже выяснилось, что сначала необходимо построить канализационно-насосную станцию. Этот проект реализовали в 2021 году, но до благоустройства слободы не дошли до сих пор.

Фото: [ inkazan.ru ]

В 2018 году объявили о строительстве второй линии метро. Работы ведутся, но крайне медленно. Первая линия также была сдана с большим опозданием.

Фото: [ inkazan.ru ]

В 2015 году жителям рассказали, что скоро в городе появится собственный Диснейленд – современный парк Futuroscope. Планы были масштабные: мощные кинотеатры в помещениях размером с многоэтажный дом, современные карусели, зеркальные кристаллы, эксклюзивные конструкции и гигантские капли воды. К реализации даже не приступали, хотя обещали, что в 2021 году парк будет открыт. Тогда инвесторов план не вдохновил.

Редакция Inkazan решила утонить у местного исполкома, будут ли реализованы какие-то «забытые проекты». Ответ так и не поступил.