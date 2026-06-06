По словам главы дипломатического ведомства, добиться прочного и длительного урегулирования кризиса на Украине не получится без предварительного возвращения законных прав тем, для кого русский язык является родным. Данное условие он назвал обязательным.

«Решение этого вопроса (восстановление прав русских и русскоязычных на украине - ред.) – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта», — сказал Лавров в ходе своего видеообращения по случаю Дня русского языка.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявил, что Москва намерена добиваться полного возвращения прав русским и русскоязычным людям. По его словам, в отношении этой категории населения киевским неонацистским режимом развязан открытый террор. Россия будет настаивать на восстановлении справедливости, подчеркнул министр.

«Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях РФ и США.