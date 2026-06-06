Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о нынешнем состоянии двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщило РИА Новости.

Спикер в интервью Центральному телевидению Китая отметил, что для нормального взаимодействия необходимы усилия с обеих сторон, образно сравнив этот процесс с танцем танго, который исполняют вдвоем. При этом, по словам Пескова, американские представители пока не демонстрируют готовности к такому совместному «танцу».

«Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», — сказал Песков в интервью Центральному телевидению Китая.

Российская сторона, как подчеркнул официальный представитель Кремля, сохраняет выдержку и не намерена форсировать события. Москва готова ждать, когда партнер созреет для совместных шагов.

По данным издания, американская делегация приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в 2026 году. Возглавляет делегацию Соединенных Штатов председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук. Данная должность в американской системе государственного управления соответствует позиции главы министерства культуры.

Ранее сообщалось, что китайское издание призвало убрать Зеленского для мира на Украине.