Обязательную примирительную процедуру при разводе предлагает ввести Минюст

Россияне, которые подадут заявление на расторжение брака, будут в обязательном порядке получать социально-психологическую поддержку и проходить предложенную досудебную примирительную процедуру. В том случае, если супруги не откажутся от своего решения, им предстоит сразу согласовать ряд вопросов, например, раздел имущества.

Супругам-родителям необходимо будет прийти к компромиссу, с кем будет проживать ребенок после развода. Также решить все вопросы, связанные со взысканием алиментов. Перечисленные пункты и некоторые другие уточнения представители Минюста намерены внести в законопроект, который потом представят на рассмотрение депутатов.

Ранее сообщалось, что Минюст исключил из реестра иноагентов 209 человек.