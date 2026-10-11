Обломки БПЛА в Сириусе: власти просят воздержаться от поездок на авто

Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин обратился к жителям и гостям с просьбой временно отказаться от поездок на личном автотранспорте. Причина — работа специальных служб на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов, сообщили «Вести».

Помимо этого, Плишкин призвал граждан сохранять бдительность и не приближаться к фрагментам сбитых дронов. Он подчеркнул, что обломки могут представлять опасность, поэтому лучше держаться от них на расстоянии. Также глава территории попросил воздержаться от съемки обломков на видео и фото — это не только отвлекает от соблюдения мер предосторожности, но и может помешать работе специалистов.

В случае обнаружения подозрительных предметов Плишкин попросил незамедлительно сообщать о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Он отметил, что своевременный сигнал поможет оперативно отреагировать и предотвратить возможные последствия.

«Уважаемые жители и гости федеральной территории, прошу воздержаться от поездок на личном транспорте, пока работает уборочная техника и специальные службы», — сообщил в своем канале на платформе «Макс» глава территории Дмитрий Плишкин.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, вызвав возгорание в административном здании. Пожар оперативно ликвидировали. Кроме того, обломки упали на территории частного сектора и отелей.

Ранее сообщалось, что жителей эвакуируют из домов под Владимиром после ночной атаки БПЛА.